Truffa dei diamanti: 110 richieste di giudizio (Di martedì 13 aprile 2021) I diamanti sono i migliori amici della donna? Ma occorre stare attenti, in quanto la Truffa è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo la Procura di Milano chiede il pugno di ferro per il caso dei diamanti da investimento venduti in banca. Il pm Grazia Colacicco ha chiesto il rinvio a giudizio per 105 persone e 5 Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Isono i migliori amici della donna? Ma occorre stare attenti, in quanto laè sempre dietro l’angolo. Per questo motivo la Procura di Milano chiede il pugno di ferro per il caso deida investimento venduti in banca. Il pm Grazia Colacicco ha chiesto il rinvio aper 105 persone e 5

Advertising

CarpaneseSilva1 : RT @CesareSacchetti: Miguel Bosè rilascia un'intervista dove denuncia la falsa pandemia. Guardate come la riporta il @Corriere. In questo m… - Romy_kitty1 : @OpOpOmOx @Pandivia1 @MonEleonora @radiosilvana @saveriolakadima @SalamidaFabio @ANPI_Scuola @MissMar16662447… - franzulli77 : RT @CesareSacchetti: Miguel Bosè rilascia un'intervista dove denuncia la falsa pandemia. Guardate come la riporta il @Corriere. In questo m… - andreapistoni : RT @CesareSacchetti: Miguel Bosè rilascia un'intervista dove denuncia la falsa pandemia. Guardate come la riporta il @Corriere. In questo m… - mikelibramania : RT @CesareSacchetti: Miguel Bosè rilascia un'intervista dove denuncia la falsa pandemia. Guardate come la riporta il @Corriere. In questo m… -