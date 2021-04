“Save our Squad”: la serie con David Beckham (Di martedì 13 aprile 2021) Sul catalogo di Disney + The Walt Disney Company EMEA, inseam all’ex calciatore inglese David Beckham presentano Save Our Squad, la nuova serie di Disney+ che fa parte dell’impegno della Company nell’ideare, sviluppare e realizzare nuove produzioni originali in Europa. Save Our Squad. Co-prodotta dalla società di produzione vincitrice dei premi BAFTA e RTS Twenty Twenty e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, Save Our Squad è una serie coinvolgente che vede David Beckham tornare sui campi di calcio dell’East London dove ha giocato da bambino. Qui farà da mentore a una giovane Squadra dilettantistica che sta lottando per non ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Sul catalogo di Disney + The Walt Disney Company EMEA, inseam all’ex calciatore inglesepresentanoOur, la nuovadi Disney+ che fa parte dell’impegno della Company nell’ideare, sviluppare e realizzare nuove produzioni originali in Europa.Our. Co-prodotta dalla società di produzione vincitrice dei premi BAFTA e RTS Twenty Twenty e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato daOurè unacoinvolgente che vede Davidtornare sui campi di calcio dell’East London dove ha giocato da bambino. Qui farà da mentore a una giovanera dilettantistica che sta lottando per non ...

Advertising

GioelePaglia : David Beckham star di Save Our Squad, una nuova serie prodotta per Disney+ - quailbinnie : @save_our_souI POTA HAHAHAHHAHAHAH - radiotrestres : #GRUPO33 #Enterate ?? David Beckham protagonizará 'Save our Squad', una serie documental para Disney+ -… - GQitalia : Wow, sarà un po' come vedere «Sognando Beckham»... con Beckham nei campetti che hanno cresciuto Beckham!! #disney… - ciakmag : #SaveOurSquad vede il campione inglese tornare sui campi di calcio dell’East London dove ha giocato da bambino. Tut… -