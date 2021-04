Latina | 13enne precipita dal balcone | trasportato in eliambulanza al Gemelli

(Di martedì 13 aprile 2021) Tragedia ‘sfiorata’ oggi a, quando un ragazzo di soli 13 anni èto daldella sua casa. Il volo del ragazzo è stato “attutito” dal terrazzo posto al primo piano della sua palazzina in via degli Ausoni. La caduta, comunque, non è stata affatto lieve: il ragazzo è stato infatti prima tratto in salvo dai Vigili del fuoco, grazie all’utilizzo dell’autogrù e della barella spinale. Successivamente è statoal Policlinicoinper verificare le sue condizioni e le fratture riportate. su Il Corriere della Città.

