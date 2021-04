Dovizioso e Aprilia, insieme sul circuito di Jerez (Di martedì 13 aprile 2021) L’italiano Andrea Dovizioso, tre volte vice campione del mondo MotoGP, ha finalmente avuto modo di provare l’Aprilia di Noale. I test privati, svolti sul palcoscenico del circuito di Jerez, hanno dato modo al ex pilota di punta della Ducati, di collaudare la nuova RS-GP. I tre giorni di test saranno forse un pretesto per tentare (di nuovo, ndr) di accaparrarsi il campione di Forlimpopoli? Per ora vediamo cosa pensa il “Dovi” della moto di Noale. Ecco le dichiarazioni del manager Battistella, dopo la prima giornata di test. Dovizioso e Aprilia, Dopo 5 mesi lontano dai circuiti asfaltati, il campione italiano Dovizioso non resiste e si concede una tre giorni di test con la casa italiana di Noale. Dopo la rottura con Borgo Panigale, Andrea ha deciso di dedicarsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) L’italiano Andrea, tre volte vice campione del mondo MotoGP, ha finalmente avuto modo di provare l’di Noale. I test privati, svolti sul palcoscenico deldi, hanno dato modo al ex pilota di punta della Ducati, di collaudare la nuova RS-GP. I tre giorni di test saranno forse un pretesto per tentare (di nuovo, ndr) di accaparrarsi il campione di Forlimpopoli? Per ora vediamo cosa pensa il “Dovi” della moto di Noale. Ecco le dichiarazioni del manager Battistella, dopo la prima giornata di test., Dopo 5 mesi lontano dai circuiti asfaltati, il campione italianonon resiste e si concede una tre giorni di test con la casa italiana di Noale. Dopo la rottura con Borgo Panigale, Andrea ha deciso di dedicarsi ...

