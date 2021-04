Di corsa per l’ambiente, 416 km lungo la linea Gotica (Di martedì 13 aprile 2021) Un totale di 416 km, in sette tappe, da Montignoso a Rimini, tutti da correre attraverso l’Appennino, lungo la linea Gotica, per accendere i riflettori sull’abbandono dei rifiuti e il monitoraggio della qualità dell’aria: è la nuova impresa dell’eco-atleta Roberto Cavallo per la settima edizione di Keep Clean and Run, quest’anno dedicata alla pace. Keep Clean and Run for Peace 2021 prenderà il via il 23 aprile nei giorni del 76esimo anniversario della Liberazione. Un percorso per incontrare persone e amministrazioni, portando in dono una bandiera che è simbolo della volontà di curare il proprio territorio e di lottare contro il degrado e l’abbandono dei piccoli rifiuti nell’ambiente, quei rifiuti che dall’entroterra arrivano al mare e causano circa il 70% del problema del marine littering mettendo i mari a rischio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Un totale di 416 km, in sette tappe, da Montignoso a Rimini, tutti da correre attraverso l’Appennino,la, per accendere i riflettori sull’abbandono dei rifiuti e il monitoraggio della qualità dell’aria: è la nuova impresa dell’eco-atleta Roberto Cavallo per la settima edizione di Keep Clean and Run, quest’anno dedicata alla pace. Keep Clean and Run for Peace 2021 prenderà il via il 23 aprile nei giorni del 76esimo anniversario della Liberazione. Un percorso per incontrare persone e amministrazioni, portando in dono una bandiera che è simbolo della volontà di curare il proprio territorio e di lottare contro il degrado e l’abbandono dei piccoli rifiuti nel, quei rifiuti che dall’entroterra arrivano al mare e causano circa il 70% del problema del marine littering mettendo i mari a rischio di ...

