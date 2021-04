Cocaina nell' auto della comandante dei vigili | arrestato il collega | voleva incastrarla per vendetta

(Di martedì 13 aprile 2021) Un clamoroso caso di, quello consumatosi in provincia di Milano . Salvatore Furci ,polizia locale di Trezzano sul Naviglio (Milano) , è statoall'alba di oggi ...

Advertising

fattoquotidiano : Trezzano sul Naviglio, arrestato il comandante della polizia locale: “Fece mettere cocaina nell’auto di una collega… - theskindesigner : RT @fattoquotidiano: Trezzano sul Naviglio, arrestato il comandante della polizia locale: “Fece mettere cocaina nell’auto di una collega pe… - protoromantica : RT @fattoquotidiano: Trezzano sul Naviglio, arrestato il comandante della polizia locale: “Fece mettere cocaina nell’auto di una collega pe… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Trezzano sul Naviglio, arrestato il comandante della polizia locale: “Fece mettere cocaina nell’auto di una collega pe… - FiorellaBangra1 : RT @fattoquotidiano: Trezzano sul Naviglio, arrestato il comandante della polizia locale: “Fece mettere cocaina nell’auto di una collega pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina nell

... era stata fermata per un controllo e nella sua auto personale era stata rinvenuta della. ,... Mariglen Memushim , che ha messo la droga'auto di Lia Vismara e aveva fatto la soffiata ai ...... trovata in possesso la notte del 4 gennaio 2020 di alcune dosi dinascoste nella sua vettura. Secondo l'accusa, fu lo stesso Furci, direttamente o tramite terzi, a mettere la droga'auto ...Nell'ambito della stessa operazione sono state anche denunciate ... I militari hanno anche sequestrato 81.540 litri di alcool di contrabbando, 660 grammi di cocaina, 95 chili di sigarette; una pistola ...Una vendetta tra colleghi. Un piatto freddo servito dopo un insuccesso lavorativo che lui, Salvatore Furci, 43 anni, l'ormai ex comandante dei vigili di Trezzano, aveva attribuito alla ...