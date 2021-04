Studentessa costretta dalla professoressa a bendarsi durante l’interrogazione | è polemica

(Di lunedì 12 aprile 2021) È accaduto a Verona e la storia di questa giovanein DAD ha davvero dell’incredibile. A riportarla ci ha pensato Repubblica e lasul web non è tardata a scoppiare. Stando a quando leggiamo sul profilo Instagram della testata, infatti, unadi lingua tedesca avrebbe costretto la sua alunna a. Il motivo? La ragazza si sarebbe mostrata fin troppo preparata. Secondo la, infatti, l’alunna avrebbe affrontatoin maniera impeccabile solo grazie ad alcuni appunti nascosti. La giovane ragazza, dunque, sarebbe stataa proseguire la verifica con gli occhi bendati, in diretta di fronte a tutta la classe. Questo però non sarebbe ...

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @GenCar5: Ennesimo caso, stavolta a Vr, di studentessa costretta a bendarsi durante un’interrogazione. Questa concezione poliziesca dell… - IsaInghirami : RT @GenCar5: Ennesimo caso, stavolta a Vr, di studentessa costretta a bendarsi durante un’interrogazione. Questa concezione poliziesca dell… - aldoceccarelli : RT @GenCar5: Ennesimo caso, stavolta a Vr, di studentessa costretta a bendarsi durante un’interrogazione. Questa concezione poliziesca dell… - AndreaZeoli : RT @GenCar5: Ennesimo caso, stavolta a Vr, di studentessa costretta a bendarsi durante un’interrogazione. Questa concezione poliziesca dell… - AcornsQueen : RT @GenCar5: Ennesimo caso, stavolta a Vr, di studentessa costretta a bendarsi durante un’interrogazione. Questa concezione poliziesca dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa costretta

Sta facendo discutere l'opionione pubblica la notizia che arriva da Verona , dove unasarebbe stataa bendarsi durante una interrogazione in Dad . La ragazza frequenta il secondo liceo . L'episodio in questione sarebbe avvenuto alla fine di marzo , quindi una ...La coppia era stataa non vedersi per lungo tempo a causa delle restrizioni del . Jack, ... Ero nervosa come unail primo giorno di scuola'. Ora i due coniugi sono di nuovo insieme.Bendata durante l'interrogazione a Verona. Come riporta il quotidiano "La Repubblica", una studentessa di 15 anni è stata costretta da una docente di lingua tedesca a bendarsi gli occhi con una ...Sta facendo discutere l’opionione pubblica la notizia che arriva da Verona, dove una studentessa sarebbe stata costretta a bendarsi durante una interrogazione in Dad. La ragazza frequenta il ...