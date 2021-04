Serie B | Chievo-Pisa 2-0 | trionfo gialloblu al Bentegodi | De Luca stende i toscani La classifica aggiornata

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilbatte 2-0 il.La formazione allenata da Aglietti ottiene tre punti molto importanti nella sfida casalinga valida per il trentatreesimo turno diB. I veneti impongono subito il loro gioco e sbloccano la gara al terzo minuto di gioco, grazie alla rete di Garritano siglata con un ottimo colpo di testa. La gara resta per larghi tratti saldamente in mano ai clivensi, che chiudono la pratica con la marcatura di De, su assist di Cotali. Questo successo avvicina ilal quarto posto della, portandolo a 48 punti all'attivo in. Terza sconfitta di fila, invece, per il, che sull'onda di questa crisi negativa vede allontanarsi in maniera sempre più concreta la zona play-off.Di seguito la ...

Vittoria fondamentale in chiave playoff per ilche supera al Bentegodi il Pisa per 2 - 0. Gialloblu' gia' avanti al 3' grazie ad un tap - in di testa di Garritano dopo una conclusione di Canotto respinta da Gori. Il Pisa ci prova con un ...Nel momento migliore della stagione, con la squadra seconda, il- da febbraio a oggi - ha raccolto cinque sconfitte in nove gare, ha vinto solo una volta col Pordenone ed è scivolato ai ...Successo prezioso per il Chievo, che batte 2-0 il Pisa e conquista tre punti importanti nella corsa ai playoff. Un gol per tempo per i clivensi, che passano con Garritano e De Luca. I ragazzi ...Chievo Pisa 2-0. I clivensi continuano la loro risalita verso i playoff mentre i toscani sono sempre più vicini alla zona playout.