Piogge diffuse e neve ad alta quota (Di lunedì 12 aprile 2021) Inizia una settimana con minori restrizioni e più possibilià di uscire. Sotto quale cielo a Bergamo lo illustra Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Il transito di una profonda saccatura, avente il suo centro sui paesi scandinavi, condizionerà il tempo sulle aree centro settentrionali del Paese apportando, sulla Lombardia, fredde correnti nord-occidentali. Avremo quindi cieli molto nuvolosi associati a precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, su gran parte del territorio. quota neve che durante la giornata si assesterà intorno ai 1800/2000 metri in calo ad iniziare dalle ore pomeridiane. Attenuazione della nuvolosità e delle precipitazioni, ad iniziare dalle aree più occidentali, dalla mattina di martedì, in un contesto di residua instabilità. Lunedì 12 aprile 2021 Tempo Previsto: Molto ...

