' Osimhen resta al Napoli a prescindere dall' allenatore'

(Di lunedì 12 aprile 2021)- "si sente molto bene dopo il gol e la pzione di ieri. In generale sta tornando al massimo della forma e se continua così nessuno potrà fermarlo. Ha avuto bisogno di un periodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen resta

William D'Avila , procuratore di, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'obiettivo Champions League è molto importante per Victor così come per la squadra. L'alternanza con ...... perché tempo pochi giri di lancette e, di cui ormai si è capita la letalità a campo ... a dirla tutta,una delle poche stonate di una squadra che da allora sembra aver ritrovato le ...L'agente di Victor Osimhen ha parlato del momento che vive il nigeriano: "Ha un grande rapporto anche con il mister azzurro". William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ha parlato del momento che vive ...Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi William D’Avila, agente dell’attaccante azzurro Victor Osimhen. Ecco le sue parole: “Quando un giocatore fa una nuova esperienza è normale che ci vuole ...