LOL: Chi ride è fuori, Lillo ha copiato uno sketch dalla versione tedesca? Ecco la verità (Di lunedì 12 aprile 2021) Lillo è stato accusato di aver copiato, dalla versione tedesca di LOL: Chi ride è fuori, lo sketch del mago Lioz ma la verità è un'altra ed è stato lo stesso comico romano a spiegarlo. Nulla sembra scalfire il successo di LOL: Chi ride è fuori ma il caso dello sketch copiato da Lillo dalla versione tedesca qualche ombra potrebbe in effetti averla addensata sul comedy show di Amazon Prime Video. A raccogliere e rilanciare la segnalazione di tanti utenti è stata Selvaggia Lucarelli con un tweet in cui lo sketch del mago Lioz eseguito da Lillo Petrolo viene messo a diretto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)è stato accusato di averdi LOL: Chi, lodel mago Lioz ma laè un'altra ed è stato lo stesso comico romano a spiegarlo. Nulla sembra scalfire il successo di LOL: Chima il caso dellodaqualche ombra potrebbe in effetti averla addensata sul comedy show di Amazon Prime Video. A raccogliere e rilanciare la segnalazione di tanti utenti è stata Selvaggia Lucarelli con un tweet in cui lodel mago Lioz eseguito daPetrolo viene messo a diretto ...

Advertising

fanpage : #lolchirideefuori, molte delle gag sono uguali a quelle delle edizioni estere - marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - magnagati86 : @SalvoPalazzo Grazie ma chi mi ha visto e ti legge ora si sta sbellicando dalle risate peggio di LOL - lapresielapagai : RT @ffffjd: - quanto siete alti? - ma chi sei? cosa cazzo vuoi? fatti i cazzi tuoi pezzo di merda - se vi togliessero 160 cm di altezza, q… -