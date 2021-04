L’Isola dei Famosi: confermati 6 nuovi naufraghi (Di lunedì 12 aprile 2021) A L’Isola dei Famosi entreranno ben sei nuovi concorrenti equamente suddivisi in tre uomini e tre donne. I nuovi naufraghi, come già sappiamo, hanno in comune due cose: sono tutti bellissimi e sono tutti poco conosciuti. Ad eccezione di Ignazio Moser (noto ai più per la sua relazione con Cecilia Rodriguez) gli altri oscillano fra il ma chi ed il ma che davero. Ignazio Moser è stato l’ultimo naufrago ad essere confermato per L’Isola dei Famosi insieme ai volti già annunciati: l’attrice di CentoVetrine (prestata ai salotti tv) Emanuela Tittocchia, l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, la bella Rosaria Cannavò (che Google mi suggerisce essere stata una meteorina, ma di SkyTg24), il modello Ludovico Vacchelli e – forse – anche Mattia Diamante di Ex On The Beach ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 aprile 2021) Adeientreranno ben seiconcorrenti equamente suddivisi in tre uomini e tre donne. I, come già sappiamo, hanno in comune due cose: sono tutti bellissimi e sono tutti poco conosciuti. Ad eccezione di Ignazio Moser (noto ai più per la sua relazione con Cecilia Rodriguez) gli altri oscillano fra il ma chi ed il ma che davero. Ignazio Moser è stato l’ultimo naufrago ad essere confermato perdeiinsieme ai volti già annunciati: l’attrice di CentoVetrine (prestata ai salotti tv) Emanuela Tittocchia, l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, la bella Rosaria Cannavò (che Google mi suggerisce essere stata una meteorina, ma di SkyTg24), il modello Ludovico Vacchelli e – forse – anche Mattia Diamante di Ex On The Beach ...

