Fabian Ruiz ‘o meglio d’’e suoje: mmurtidfero ‘nnante â porta (Di lunedì 12 aprile 2021) E vvaje cu ‘a museca guagliú! Canta Napule. Ajere ‘o Ciuccio jette a Mmarassi contr’ê lucale duriane e ddimustraje d’essere ancòra ‘na scuatra ‘nsaluta ca se mettette tre ppunte sustanziuse dint’â sacca affuzzanno (vincendo) pe ddoje a zzero cu n’addaffa (rete) p’ajone (tempo) jucanno ‘e primme quarantacinche minute curaggiuse e n’arrancua (una ripresa) cchiú ccalma e abbasata, ma sempe cunzistente, cumme ggià dê primme minute nce fove chiaro vista ‘a scuatra sistimata meglio ‘e chella vista contr’â vecchia zoccola… misa ‘ncampo e vvisto ca jucajemo cu ‘a muntazzimma (divisa) furtunata, ca petecca (scimmiotta) chella ‘e ll’Argentina ‘e Diego Armando…e nno cu cchella fetenzia jettatoria ‘nzullata (indossata) a Tturino. Vaje cu ‘a museca, vaje! ‘Nzomma ajere vedettemo ‘na mubbara (partita) agruppina (intensa), cuntrassignata da ‘nu juoco forte, nascitto (energico) e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) E vvaje cu ‘a museca guagliú! Canta Napule. Ajere ‘o Ciuccio jette a Mmarassi contr’ê lucale duriane e ddimustraje d’essere ancòra ‘na scuatra ‘nsaluta ca se mettette tre ppunte sustanziuse dint’â sacca affuzzanno (vincendo) pe ddoje a zzero cu n’addaffa (rete) p’ajone (tempo) jucanno ‘e primme quarantacinche minute curaggiuse e n’arrancua (una ripresa) cchiú ccalma e abbasata, ma sempe cunzistente, cumme ggià dê primme minute nce fove chiaro vista ‘a scuatra sistimata‘e chella vista contr’â vecchia zoccola… misa ‘ncampo e vvisto ca jucajemo cu ‘a muntazzimma (divisa) furtunata, ca petecca (scimmiotta) chella ‘e ll’Argentina ‘e Diego Armando…e nno cu cchella fetenzia jettatoria ‘nzullata (indossata) a Tturino. Vaje cu ‘a museca, vaje! ‘Nzomma ajere vedettemo ‘na mubbara (partita) agruppina (intensa), cuntrassignata da ‘nu juoco forte, nascitto (energico) e ...

caterinabalivo : Si torna a vincere! Siamo sempre lì, coraggio Napoli! Giochiamocela fino al termine della stagione per un posto in… - OptaPaolo : 5 - A partire dalla scorsa stagione, nessun giocatore del Napoli ha segnato più reti da fuori area in Serie A rispe… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - napolista : Fabian Ruiz ‘o meglio d’’e suoje: mmurtidfero ‘nnante â porta Le pagelle in lingua. Osimhen da 7,5 mentre a Valeri… - Fantacalcio : Napoli, quale futuro per Fabian Ruiz? Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz Samp - Napoli: i quotidiani elogiano Osimhen, voti alti nelle pagelle Tuttosport - voto 6,5 : 'Mette lo zampino sulla rete di Fabian Ruiz e poi realizza il raddoppio con un bel contropiede'. Il Mattino - voto 7 : 'Colpisce con la sua specialità sfruttando al meglio la ...

Gazzetta - Il Napoli rischia di non vincere con la Samp: sospetto contatto Keita - Ospina Sampdoria - Napoli termina 2 - 0 con due gol bellissimi da parte degli azzurri. Il primo lo sigla Fabian Ruiz dopo una fantastica azione, il tiro dello spagnolo è imprendibile anche per un super Audero. Proprio il portiere della Sampdoria nega più volte il gol agli azzurri, che prima di trovare il ...

Per Fabian Ruiz, il valore è aumentato di colpo. Ecco la situazione del centrocampista spagnolo Il Napoli Online I quotidiani elogiano Fabian Ruiz: “Grande prestazione, la sua rete è una perla” Sono tutti i quotidiani ad elogiare la prestazione del centrocampista azzurro Fabian Ruiz. I voti oscillano tra il 7 ed il 7,5 con lo spagnolo che brilla in fase difensiva ed offensiva, ma la sua rete ...

Napoli, Marassi lo conferma: Fabian Ruiz deve giocare “più avanti” L'analisi di Sampdoria-Napoli 0-2 nell'editoriale di Armando De Martino per il Napolista.it: "Fabian Ruiz 20 metri più avanti è un romanziere sublime, 40 indietro un lettore di audiolibri. La ...

