COVID, tre decessi al Moscati di Avellino (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri sera, nella terapia subintensiva dell’Unità operativa COVID di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Moscati, una paziente di 90 anni di Avellino, ricoverata dal 3 aprile. Sono deceduti questa mattina due pazienti: un 73enne di Serino, ricoverato dal 1° aprile nella terapia subintensiva del COVID Hospital, e un paziente di 72 anni di Avellino, ricoverato dal 18 marzo e in terapia intensiva dal 3 aprile. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 78 pazienti: 11 in terapia intensiva, 31 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 8 nel plesso ospedaliero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri sera, nella terapia subintensiva dell’Unità operativadi Medicina d’Urgenza dell’Azienda, una paziente di 90 anni di, ricoverata dal 3 aprile. Sono deceduti questa mattina due pazienti: un 73enne di Serino, ricoverato dal 1° aprile nella terapia subintensiva delHospital, e un paziente di 72 anni di, ricoverato dal 18 marzo e in terapia intensiva dal 3 aprile. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 78 pazienti: 11 in terapia intensiva, 31 nelle aree verde e gialla delHospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 8 nel plesso ospedaliero ...

Advertising

Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - agorarai : In sole tre settimane la Sardegna è passata dall’essere la prima Regione Bianca a Regione Rossa. Da oggi, infatti,… - sscnapoli : ?? | Negativi al Covid-19 i tamponi supplementari effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali a… - Piero42395724 : RT @4everAnnina: #Vaccino #Covid Rimini: 'Morta tre ore dopo la prima dose' - Cronaca - - f_burla : RT @gr_grim: #FunFact: un tampone COVID costa allo Stato circa €60 (in media). Ad oggi ne abbiamo fatti 53 milioni (per la precisione 53.05… -