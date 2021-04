“Tornerà nerazzurro” | l’Inter ha già il primo acquisto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tornerà nerazzurro

Stop and Goal

Occhi rivolti quindi anche al futuro, soprattutto a quello societario: Suning dovrebbe restare azionista di maggioranza del club. Steven Zhangin Italia tra circa 2 - 3 settimane, ...Per la stagione 2021 - 2022 Marina di Varazze è al fianco della squadra di calcio della Città, l'ASD Varazze Don Bosco 1912 che, dalla prossima domenica,a disputare le partite del Campionato di Eccellenza. Un nuovo inizio per il Varazze Calcio che la Marina ha deciso di supportare in qualità di main sponsor in un momento certo non facile per ...