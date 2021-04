Sorriso Grande | testo | video e significato

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) Non voglio altro che un. Così canta piena di entusiasmo Alessandra Amoroso, nel ritornello del suo nuovo singolo.è un inno alla vita ritrovata, alla luce di un mattino o di un’estate che stanno per arrivare. E che arriva sempre dopo la notte, per quanto tu possa piangere. Perché della vita ci si può (ri)innamorare, e lo sa bene la nostra Sandrina.: qual è ilsecondo l’autrice? Dal momento in cui un’opera d’arte viene data in mano alpubblico, sia essa una canzone, un film o un libro, diventa un po’ di tutti e non più solo dell’autore che l’ha creata. E questo fa si che ognuno di noi possa attribuirle una differente e legittima interpretazione. È il potere dell’arte, che non ci sta ...