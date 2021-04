Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Brando Giorgi ai ferri corti (Di domenica 11 aprile 2021) Toni accesi tra due naufraghi all’Isola dei Famosi: Gilles Rocca riprende Brando Giorgi Mentre Beppe Braida lasciava Cayo Cochinos, in Honduras, tra la lacrime, Brando Giorgi e gli altri naufraghi hanno cominciato a litigare con l’attore romano, che non è rimasto a salutare il comico che ha dovuto abbandonare il gioco per gravi motivi familiari. Infatti suo padre, 90enne, è ricoverato a causa del covid e la madre, di 87 anni, è risultata positiva. L’attore e conduttore avendo appreso la brutta notizia dalla fidanzata, ha preso la decisione di rientrare in Italia. Nel frattempo tutti i naufraghi sono andati a salutarlo mentre andava via, tranne Brando Giorgi. Valentina Persia lo ha salutato in lacrime: “Avevamo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021) Toni accesi tra due naufraghi all’deiriprendeMentre Beppe Braida lasciava Cayo Cochinos, in Honduras, tra la lacrime,e gli altri naufraghi hanno cominciato a litigare con l’attore romano, che non è rimasto a salutare il comico che ha dovuto abbandonare il gioco per gravi motivi familiari. Infatti suo padre, 90enne, è ricoverato a causa del covid e la madre, di 87 anni, è risultata positiva. L’attore e conduttore avendo appreso la brutta notizia dalla fidanzata, ha preso la decisione di rientrare in Italia. Nel frattempo tutti i naufraghi sono andati a salutarlo mentre andava via, tranne. Valentina Persia lo ha salutato in lacrime: “Avevamo ...

