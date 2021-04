Covid: Con la pandemia a Palermo dilaga anche l'usura, triplicate in un anno le denunce (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - Palazzo_Chigi : Il Commissario per l'emergenza #Covid19 Figliuolo ha firmato l'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 che definisce come… - Marisol32878094 : RT @ilruttosovrano: Sardegna, pranzo in hotel con politici e dirigenti regionali interrotto dall'arrivo delle Fiamme gialle, sospiro di sol… - ItalObserver : @MicheleN967 @filippo_nesi che davvero fa qualcosa ci sarà. Ma non è così che funziona la medicina. Almeno negli ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Con Covid: Solinas, su pranzo con politici presto provvedimenti Agenzia ANSA Covid: Con la pandemia a Palermo dilaga anche l'usura, triplicate in un anno le denunce Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Con il Covid a Palermo dilaga anche l'usura. In poco meno di un anno, mentre la città di Palermo e la provincia facevano i conti con la pandemia, sono triplicate le ...

Covid, 15.746 i positivi, 331 le vittime. Aumenta il tasso di positività Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ... mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486 ...

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Con il Covid a Palermo dilaga anche l'usura. In poco meno di un anno, mentre la città di Palermo e la provincia facevano i conti con la pandemia, sono triplicate le ...Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ... mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486 ...