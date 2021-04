Ardea | la nostra inchiesta | 3 stabilimenti su 4 non sono in regola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 aprile 2021) L’inverno sta per finire e già si pensa – Covid permettendo – alla prossima estate. Ma guardando al litoraleno la situazione non è proprio rosea. Facendo una perlustrazione da Marina difino a Lavinio le cose che non vannoparecchie, a partire dalla spiaggia, resa impraticabile per colpa delle canne trasportate dalle acque dei canali e poi depositate lungo la riva. Cicentinaia di metri di canne, ammucchiate dal vento e dall’acqua. Ogni volta che vengono tagliate dai canneti lungo le rive dei canali per opera del Consorzio di Bonifica, invece di essere portate via vengono lasciate perlopiù a terra. Il vento e il maltempo le trascinano in acqua, portandole fino al mare, dove si depositano sul bagnasciuga. La pulizia dell’arenile, a questo punto, diventa a carico del Comune, quindi dei cittadini. ...