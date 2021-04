Alitalia, una partita a scacchi. Togliere il marchio significa cancellare un’identità che ci appartiene (Di domenica 11 aprile 2021) La grave crisi Alitalia si sta giocando come in una partita a scacchi cercando di anticipare le mosse. È in gioco la mobilità del Paese , più di 10mila posti di lavoro per il personale direttamente coinvolto e 30mila che ne costituiscono l’indotto. Il braccio di ferro con l’Unione Europea sul futuro di Alitalia sembra essere arrivato a un punto in cui la trattativa infinita permetterà alla compagnia di bandiera di ripartire. C’è però un punto fondamentale: oltre la trattativa economica c’è in gioco l’identità di Alitalia, la perdita del logo con il divieto chiesto da Bruxelles per la Newco Ita di non utilizzare il marchio Alitalia per almeno due anni. Alitalia e quella storia che dura da tanti decenni La notizia è arrivata dalla conferenza stampa di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 aprile 2021) La grave crisisi sta giocando come in unacercando di anticipare le mosse. È in gioco la mobilità del Paese , più di 10mila posti di lavoro per il personale direttamente coinvolto e 30mila che ne costituiscono l’indotto. Il braccio di ferro con l’Unione Europea sul futuro disembra essere arrivato a un punto in cui la trattativa infinita permetterà alla compagnia di bandiera di ripartire. C’è però un punto fondamentale: oltre la trattativa economica c’è in gioco l’identità di, la perdita del logo con il divieto chiesto da Bruxelles per la Newco Ita di non utilizzare ilper almeno due anni.e quella storia che dura da tanti decenni La notizia è arrivata dalla conferenza stampa di ...

