Vaccino Pfizer e Moderna, Aifa chiarisce: qual è l’intervallo di tempo tra le due dosi? (Di sabato 10 aprile 2021) L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha chiarito quale è il tempo ideale che deve intercorrere tra la somministrazione delle due dosi: il tempo migliore fra le somministrazioni è di 21 giorni per il Vaccino Comirnaty di Pfizer-BionTech e di 28 giorni per il Vaccino Moderna. In ogni caso, qualora per una qualsiasi ragione si dovesse dilazionare la somministrazione delle due dosi, non è comunque possibile superare i 42 giorni tra una somministrazione e l’altra. “l’intervallo ottimale tra le dosi è rispettivamente, di 21 giorni per il Vaccino Comirnaty di Pfizer-BionTech e di 28 giorni per il Vaccino ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 aprile 2021) L’(Agenzia italiana del farmaco) ha chiaritoe è ilideale che deve intercorrere tra la somministrazione delle due: ilmigliore fra le somministrazioni è di 21 giorni per ilComirnaty di-BionTech e di 28 giorni per il. In ogni caso,ora per unasiasi ragione si dovesse dilazionare la somministrazione delle due, non è comunque possibile superare i 42 giorni tra una somministrazione e l’altra. “ottimale tra leè rispettivamente, di 21 giorni per ilComirnaty di-BionTech e di 28 giorni per il...

