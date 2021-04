Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 10/4/2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 aprile 2021) sconti su videogiochi PS4 e sull’unità SSD esterna Samsung T5.. Le offerte Amazon di oggi confermano una settimana tutt’altro che esaltante, ma non ci fanno comunque mancare qualche sconto interessante, benché modesto, tra The Pinball Arcade, MotoGP 0 in edizione spagnola e Persona 5 Royal. Risulta inoltre ancora in offerta la veloce unità SSD esterna Samsung T5. Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione … Notizie giochi L'articolo Amazon, offerte e ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021)suPS4 e sull’unità SSD esterna Samsung T5.. Ledi oggi confermano una settimana tutt’altro che esaltante, ma non ci fanno comunque mancare qualche sconto interessante, benché modesto, tra The Pinball Arcade, MotoGP 0 in edizione spagnola e Persona 5 Royal. Risulta inoltre ancora in offerta la veloce unità SSD esterna Samsung T5. Le agevolazioniincludonoPrime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversila fruizione diMusic base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione … Notizie giochi L'articoloe ...

Advertising

GRisparmia : ?LG Smart TV 65' 4K Cinema HDR ?? - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? RICK AND MORTY STG.1 (BOX DV+BR) ?? Prezzo in Offerta: 15€ ?? Sconto: 70% ?? Risparmi: 34,99€ ?? Acquista… - offertegiorno : Riassunto migliori offerte 8/04/2021 Braun Series 8 8385cc Rasoio Elettrico Barba, Ricaricabile E Senza Fili Passa… - TuttoAndroid : È il momento giusto per comprare Xiaomi Mi 11 5G da 256 GB, costa meno del 128 GB - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? WESTERN DIGITAL WD RED 6 TB NAS HARD DISK INTERNO 3.5' ?? Prezzo in Offerta: 132,68€ ?? Sconto: 56% ?? Ris… -