Morata | “Alice è stata la fortuna più grande della mia vita” | Alice | “Complicato

Advertising

Gazzetta_it : #AlvaroMorata innamorato: 'L'incontro con Alice, la più grande fortuna della mia vita' #juve - ChryTheking : RT @_grazy87: Domani alle 15:30 Morata e Alice a Verissimo, piango ?? - infoitsport : Juve, Morata su Alice: 'Un colpo di fulmine'. Lei: 'Nel 2018 momenti duri, Alvaro stava malissimo' - _grazy87 : Domani alle 15:30 Morata e Alice a Verissimo, piango ?? - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti Pio e Amedeo, Alice Campello e Alvaro Morata, Raoul Bova e Serena Autieri, Luca Barbarossa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata Alice

Nuovo sabato, nuova puntata di Verissimo . Ospite di Silvia Toffanin il 10 aprileCampello , moglie di Alvaro, in compagnia proprio dell'attaccante della Juventus. Secondo le prime anticipazioni la coppia racconterà nel salotto di Canale 5 i momenti belli e quelli più ...L'amore tra AlvaroCampello Il loro è stato davvero un incontro da favola e più volte è capitato, soprattutto adCampello di raccontarlo con profonda enfasi, ma adesso è il turno ...Una delle coppie più innamorate del mondo del calcio si è confessata a Verissimo. Alvaro Morata e Alice Campello si sono raccontati, parlando del loro amore e dei loro progetti.È stato un colpo di fulmine per me. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Alice è ...