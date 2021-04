Cirio in visita dai lavoratori ex Embraco Gli operai | “Siamo alla fame | il governo non può continuare a ignorarci”

Advertising

Ansa_Piemonte : Vaccini: Cirio 'sono tutti uguali, sicuri ed efficaci'. Governatore Piemonte visita hub, dobbiamo trasmettere fiduc… - LaVoceRedazione : CHIVASSO. Il presidente Cirio visita il centro vaccinale del PalaLancia - LaVoceRedazione : CHIVASSO @ALBERTOCIRIO visita il centro vaccinale del PalaLancia (VIDEO) via @@LaVoceRedazione - infoitinterno : L'hub vaccinale di Casale: la visita del presidente Cirio -

Ultime Notizie dalla rete : Cirio visita

Prima Vercelli

Dopo le anticipazioni dinelle scorse ore, la notizia ormai è data come ufficiale: da martedì tutto il Piemonte torna ...circolare liberamente nel proprio Comune di residenza e si può fara ...CHIVASSO. Il presidenteil centro vaccinale del PalaLancia.a sorpresa del presidente della Regione Piemonte Albertoquesto pomeriggio al centro vaccinale PalaLancia. Nella giornata dell'apertura ...Sono 32.600 secondo le stime della Regione, «un problema da affrontare» per il presidente Alberto Cirio, perché con le procedure da seguire «si riescono a fare due visite all’ora», aggiunge l’attuale ...Il Piemonte in zona arancione, con ogni probabilità da martedì. In attesa dell’ufficialità, a dare ulteriori dettagli sull’allentamento delle restrizioni, è il presidente della Regione Piemonte, Alber ...