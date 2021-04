Allarme trombosi anche per i vaccini Johnson: 4 gravi casi di coaguli di sangue riscontrati nei vaccinati (Di venerdì 9 aprile 2021) Pfizer ha chiesto l’autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino anti-Covid-19 sui 12-15enni negli Stati Uniti. Al momento la Food and Drug Administration ne ha autorizzato l’uso sulle persone di più di 16 anni. In un comunicato, la società americana ha annunciato che intendono avanzare una richiesta simile, nei prossimi giorni, anche ad altri enti regolatori nel mondo, Europa compresa. Se la richiesta di autorizzazione sarà accolta dalla Food and Drug Administration, potrebbe partire una campagna nazionale di vaccinazione per gli studenti delle scuole medie e gli iscritti ai primi anni delle superiori. Ecco quali sono i vantaggi immediati per un Paese che vaccina i ragazzini e quali i rischi eventuali per gli adolescenti. L’Ema lancia l’Allarme trombosi anche per i vaccini ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Pfizer ha chiesto l’autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino anti-Covid-19 sui 12-15enni negli Stati Uniti. Al momento la Food and Drug Administration ne ha autorizzato l’uso sulle persone di più di 16 anni. In un comunicato, la società americana ha annunciato che intendono avanzare una richiesta simile, nei prossimi giorni,ad altri enti regolatori nel mondo, Europa compresa. Se la richiesta di autorizzazione sarà accolta dalla Food and Drug Administration, potrebbe partire una campagna nazionale di vaccinazione per gli studenti delle scuole medie e gli iscritti ai primi anni delle superiori. Ecco quali sono i vantaggi immediati per un Paese che vaccina i ragazzini e quali i rischi eventuali per gli adolescenti. L’Ema lancia l’per i...

