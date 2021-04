Walter Olkewicz | muore a 72 anni ha recitato in Twin Peaks e Grace Under Fire

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lutto nel mondo del cinema,, l’attore meglio conosciuto come lo squallido barista Jacques Renault in “”, il lavoratore della raffineria di petrolio Dougie Boudreau in “” in TV e il tizio che ha fatto infuriare Kramer in “Seinfeld”, sono morti. Aveva 72. Si conosce la causa della morte?è morto martedì nella sua casa nella zona di Los Angeles a seguito di una malattia prolungata, secondo il figlio dello sceneggiatore, Zak. Le parole del figlio “Era un brav’uomo che ha spinto il suo amore per la creatività e le arti in tutto ciò che faceva”, ha detto Zaka USA TODAY di suo padre. “Ha tramandato quella passione a me, e ...

PaolaTacconi : RT @Activnews24: ?? È morto l'attore Walter #Olkewicz, aveva interpretato il ruolo di Jacques Renault nell'iconico telefilm degli anni 90, T… - Activnews24 : ?? È morto l'attore Walter #Olkewicz, aveva interpretato il ruolo di Jacques Renault nell'iconico telefilm degli ann… - TV7Benevento : Tv: è morto Walter Olkewicz, il Jacques Renault di 'Twin Peaks'... - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Lutto a Twin Peaks #WalterOlkewicz #TwinPeaks - 3cinematographe : Walter Olkewicz, versatile attore le cui apparizioni in televisione comprendono le serie cult Seinfeld e Twin Peaks… -

L'attore statunitense, caratterista noto per i suoi ruoli nelle serie tv 'Twin Peaks', 'Casalingo superpiù', 'Giudice di notte' e 'Grace Under Fire', è morto all'età di 72 anni nella sua casa di Reseda di ...Il caratterista, conosciuto per i suoi ruoli in Twin Peaks e Grace Under Fire , è morto all'età di 72 anni. Lo ha comunicato il figlio, lo sceneggiatore Zaka The Hollywood reporter. Negli ...Los Angeles, 8 apr. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Walter Olkewicz, caratterista noto per i suoi ruoli nelle serie tv "Twin Peaks", "Casalingo superpiù", "Giudice di notte" e "Grace Under Fire" ...Walter Olkewicz è venuto a mancare, suo figlio Zak ha confermato la notizia © Fornito da Rumors.it Walter Olkewicz, l'attore noto per i suoi lavori in serie TV tra cui Twin Peaks, Grace Under Fire e ...