Sylvester Stallone non sarà Rocky in Creed III | la conferma dell’attore

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’amatissima saga diBalboa è pronta a tornare conIII. La notizia è statota e si l’uscita è prospettata per il novembre del 2022. Lo spin-off, che ha riscontrato un grande successo presso il pubblico nelle due occasioni precedenti, non vedrà la partecipazione di. Proprio l’attore protagonista, infatti, ha dichiarato di non far parte del cast.nonnel prossimo capitolo della saga I due film precedenti, che hanno rappresentato lo spin-off della saga diBalboa, il pugile ormai vecchio e lontano dal ring ha rivestito il ruolo di guida per Adonis Johnson, il figlio di Apollo. La coppia formata da ...

Continua la saga di Rocky : 'Creed III' è stato confermato per novembre 2022. Il terzo capitolo di questo spin - off ormai divenuto saga non vedrà però tornare ad interpretare l'iconico pugile, alter ego della star. A confermarlo è stato lo stesso Sly, rispondendo a un utente su Instagram che gli chiedeva se ci fossero possibilità ...E' stato poi la torcia umana in Fantastic 4 ma, soprattutto, il protagonista di Creed , i film sequel della saga di Rocky nel quale il pugile interpretato da fa l'allenatore.