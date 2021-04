Sparatoria in South Carolina, 5 morti: uccisi anche due bambini (Di giovedì 8 aprile 2021) Ancora una Sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in South Carolina, dove in un’abitazione sono state uccise cinque persone, tra le quali due bambini. Le vittime sono Robert e Babara Lesslie, di 70 a 69 anni, insieme ad i loro nipotini ed un uomo di 39 anni che lavorava nella loro casa. La polizia ha reso noto su Twitter che si sta cercando un sospetto “un giovane afroamericano che indossa una felpa con il cappuccio e pantaloni stile militare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Ancora unanegli Stati Uniti, questa volta in, dove in un’abitazione sono state uccise cinque persone, tra le quali due. Le vittime sono Robert e Babara Lesslie, di 70 a 69 anni, insieme ad i loro nipotini ed un uomo di 39 anni che lavorava nella loro casa. La polizia ha reso noto su Twitter che si sta cercando un sospetto “un giovane afroamericano che indossa una felpa con il cappuccio e pantaloni stile militare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sparatoria in South Carolina, almeno 5 morti, anche 2 bimbi - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa, sparatoria nel South Carolina: uccisi i nonni e due nipotini WASHINGTON. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in South Carolina, dove in un'abitazione sono state uccise cinque persone, tra le quali due bambini. Le vittime sono Robert e Babara ...

