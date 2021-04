Roma, Fonseca: “Siamo noi a crearci i problemi. Hanno creato una bugia clamorosa…” (Di giovedì 8 aprile 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita vinta dai giallorossi contro l'Ajax. Queste le sue parole:"Una vittoria importante, dopo i tanti problemi con i giocatori importanti per la squadra. Importante vincere qui contro una grandissima squadra. I ragazzi Hanno fatto una grande partita, il round non è chiuso ma la vittoria è importantissima. Molto difficile vedere la situazione di Spinazzola, stava bene e stava creando occasioni. Calafiori è entrato molto bene e ha aiutato molto la squadra. Penso che la squadra abbia capito che è un momento importante per noi. Vero che abbiamo avuto un problema difensivo ma la squadra ha avuto consapevolezza che potevamo fare gol qui. Ho sentito la squadra sempre con fiducia. Una partita di grande intensità e sofferenza, ma ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) L'allenatore dellaPauloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita vinta dai giallorossi contro l'Ajax. Queste le sue parole:"Una vittoria importante, dopo i tanticon i giocatori importanti per la squadra. Importante vincere qui contro una grandissima squadra. I ragazzifatto una grande partita, il round non è chiuso ma la vittoria è importantissima. Molto difficile vedere la situazione di Spinazzola, stava bene e stava creando occasioni. Calafiori è entrato molto bene e ha aiutato molto la squadra. Penso che la squadra abbia capito che è un momento importante per noi. Vero che abbiamo avuto un problema difensivo ma la squadra ha avuto consapevolezza che potevamo fare gol qui. Ho sentito la squadra sempre con fiducia. Una partita di grande intensità e sofferenza, ma ...

