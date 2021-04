Facebook e Instagram down in tutta Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Facebook e Instagram down questa sera in numerose zone d'Italia. Migliaia di utenti segnalano - come certificato dal sito specializzato downdetector - l'impossibilità di utilizzare i due social di Marck Zuckerberg a partire dalle ore 23.15 circa dell'8 aprile 2021. Aprendo le app, infatti, il feed non risponde o appare un messaggio di errore. Come spesso accade in questi casi, l'hashtag che segnala il malfunzionamento diventa virale su Twitter: #Instagramdown e #Facebookdown sono attualmente in tendenza sul social. Si tratta del terzo down in due settimane per i social network. Numerosi i messaggi in questi minuti: Shade, Dopo mesi mi decido a metterla negli amici più stretti, per cercare un approccio ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 aprile 2021)questa sera in numerose zone d'. Migliaia di utenti segnalano - come certificato dal sito specializzatodetector - l'impossibilità di utilizzare i due social di Marck Zuckerberg a partire dalle ore 23.15 circa dell'8 aprile 2021. Aprendo le app, infatti, il feed non risponde o appare un messaggio di errore. Come spesso accade in questi casi, l'hashtag che segnala il malfunzionamento diventa virale su Twitter: #e #sono attualmente in tendenza sul social. Si tratta del terzoin due settimane per i social network. Numerosi i messaggi in questi minuti: Shade, Dopo mesi mi decido a metterla negli amici più stretti, per cercare un approccio ...

fattoquotidiano : AAA CERCASI SOCIAL MEDIA MANAGER Dopo settimane di silenzio, ora Draghi vuole una squadra per Facebook e Instagram… - Amp20A : @susoelpaspi Instagram si, facebook no. - GrupoCeramica : Facebook e Instagram < Twitter. Siempre. - MaryMix1999 : RT @federic34179886: Io quando #facebook e #instagram non funzionano - PrizziRoberta : RT @LucaGiuliano20: Instagram e Facebook in down Tutti in questo momento: #instagramdown #facebookdown -