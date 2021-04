Ufficiale: il Bisceglie esonera Papagni e richiama Bucaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con un comunicato Ufficiale, il Bisceglie annuncia il secondo cambio in panchina della stagione: “L’AS Bisceglie comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore il tecnico Aldo Papagni, assieme ai collaboratori Luigi Di Simone e Giuseppe Montanaro. La panchina nerazzurra è stata affidata a Giovanni Bucaro, predecessore di Papagni, ed al vice Carlo Ricchetti, i quali dirigeranno l’allenamento previsto per oggi. Il Consiglio direttivo Biscegliese ha, oltretutto, ricevuto e ratificato le dimissioni del dirigente Vito D’Adda”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con un comunicato, ilannuncia il secondo cambio in panchina della stagione: “L’AScomunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore il tecnico Aldo, assieme ai collaboratori Luigi Di Simone e Giuseppe Montanaro. La panchina nerazzurra è stata affidata a Giovanni, predecessore di, ed al vice Carlo Ricchetti, i quali dirigeranno l’allenamento previsto per oggi. Il Consiglio direttivose ha, oltretutto, ricevuto e ratificato le dimissioni del dirigente Vito D’Adda”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

