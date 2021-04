Sit-in esercenti a Napoli, quindici croci in spalla: “Portiamo peso delle chiusure” (Di mercoledì 7 aprile 2021) NAPOLI. – Quindici ‘croci’ di cartone portate in spalla dagli imprenditori oggi a Napoli per manifestare a causa della crisi economica che ha colpito tutti i settori del commercio durante questo anno di pandemia. È la protesta in corso in piazza del Plebiscito, davanti alla sede della prefettura, dove si sono riuniti gli esercenti di svariate categorie. In piazza ci sono i mercatali, protagonisti ieri di una accesa protesta che per ore ha bloccato l’autostrada A1, parrucchieri e barbieri, che annunciano di riaprire domani nonostante le restrizioni imposte dal governo, ma anche negozianti, gestori di b&b, lavoratori dello spettacolo, partite Iva, ristoratori. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) NAPOLI. – Quindici ‘croci’ di cartone portate in spalla dagli imprenditori oggi a Napoli per manifestare a causa della crisi economica che ha colpito tutti i settori del commercio durante questo anno di pandemia. È la protesta in corso in piazza del Plebiscito, davanti alla sede della prefettura, dove si sono riuniti gli esercenti di svariate categorie. In piazza ci sono i mercatali, protagonisti ieri di una accesa protesta che per ore ha bloccato l’autostrada A1, parrucchieri e barbieri, che annunciano di riaprire domani nonostante le restrizioni imposte dal governo, ma anche negozianti, gestori di b&b, lavoratori dello spettacolo, partite Iva, ristoratori.

Advertising

GFucci58 : RT @Radio1Rai: ?? #Montecitorio Sit in davanti alla Camera: lancio di oggetti e tentativo di forzare il cordone durante la manifestazione di… - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: ?? #Montecitorio Sit in davanti alla Camera: lancio di oggetti e tentativo di forzare il cordone durante la manifestazione di… - pezslaugh : RT @Radio1Rai: ?? #Montecitorio Sit in davanti alla Camera: lancio di oggetti e tentativo di forzare il cordone durante la manifestazione di… - Radio1Rai : ?? #Montecitorio Sit in davanti alla Camera: lancio di oggetti e tentativo di forzare il cordone durante la manifest… -