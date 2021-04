Roma | a Montesacro ristorante apre ai clienti | “Non vogliamo sparire in silenzio”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho riaperto il locale perché siamo nelle condizioni in cui o falliamo o facciamo gesti disperati. Nonfallire ein”. Max è il proprietario di Fuoco e Farina, undi, a: ha deciso di riaprire il suo locale nonostante il divieto di consumazione al tavolo in zona arancione. Un’insegna all’esterno delinforma iche le serrande saranno aperte da oggi a pranzo e a cena: “Siamo stufi di essere trattati come capri espiatori. Non siamo noi che portiamo il virus”, fa sapere. Max chiede di lavorare. Lo ha fatto anche in piazza Montecitorio, ieri, al fianco di centinaia di ristoratori e partite Iva: “Se ci tolgono anche questo diritto siamo costretti a scendere in piazza come successo ieri. Io ...