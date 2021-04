Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma, assurdo trattare ora. E’ l’abc del calcio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del Rinnovo di Donnarumma svelando alcuni retroscena sulla scorsa trattativa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato deldisvelando alcuni retroscena sulla scorsa trattativa

Advertising

statutos__ : RT @napolista: Mirabelli, a Raiola direi: «O Donnarumma rinnova subito o il Milan non farà più affari con te» L’ex ds rossonero a Libero:… - BonaventuraFan : RT @napolista: Mirabelli, a Raiola direi: «O Donnarumma rinnova subito o il Milan non farà più affari con te» L’ex ds rossonero a Libero:… - HCE__ : RT @napolista: Mirabelli, a Raiola direi: «O Donnarumma rinnova subito o il Milan non farà più affari con te» L’ex ds rossonero a Libero:… - napolista : Mirabelli, a Raiola direi: «O Donnarumma rinnova subito o il Milan non farà più affari con te» L’ex ds rossonero a… - FeliceRaimondo : @massimo_rdv E non fu un caso che l'ultimo rinnovo di Donnarumma avvenne con Mirabelli, persona poco diplomatica ch… -