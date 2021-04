Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni mercoledì 7 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torna in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, il programma che – con oltre 4.400 puntate – ha fatto la storia della televisione italiana. Fucina di grandi talenti, come Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri personaggi di successo. Ma vediamo cosa succederà stasera, mercoledì 7 aprile, dopo la fiction Svegliati amore mio e quali sono gli ospiti del talk Show. Maurizio Costanzo Show: chi sono gli ospiti di stasera mercoledì 7 aprile Al Maurizio Costanzo Show questa sera arriverà l’attore Claudio Amendola. E ancora, in studio Mara Venier, protagonista ogni domenica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torna in seconda serata su Canale 5 il, il programma che – con oltre 4.400 puntate – ha fatto la storia della televisione italiana. Fucina di grandi talenti, come Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri personaggi di successo. Ma vediamo cosa succederà stasera,, dopo la fiction Svegliati amore mio e quali sono glidel talk: chi sono glidi staseraAlquesta sera arriverà l’attore Claudio Amendola. E ancora, in studio Mara Venier, protagonista ogni domenica ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - _unsaidemily : RT @maparliam0dime: mara venier e maurizio costanzo ospiti al punto z fegati are popping - CorriereCitta : Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni mercoledì 7 aprile 2021 #mauriziocostanzoshow #tommasozorzi - dylanekelly : RT @kat_shadow83: Qualcuno avvisi Maurizio Costanzo che Alba non è più la suocera, ma la mamma... fate piano però, che je prenderà un colpo… - AlexPerchinunno : Ugo Ricci, Gino Birindelli, Edgardo Sogno, Sandro Saccucci, Salvatore Drago, Giacomo Micalizio, Giulio Caradonna, Maurizio Costanzo, -