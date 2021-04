La Corea Del Nord boicotta le Olimpiadi per la pandemia, e ora altri potrebbero fare lo stesso (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord ha deciso ufficialmente che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, a causa della pandemia in corso. Non accadeva dai boicottaggi ai Giochi del 1984 a Los Angeles del 1988 a Seul. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato Olimpico NordCoreano, e annunciata ieri. Una scelta che molti quotidiani, anche europei, definiscono sensata. La Corea del Nord fin dall’inizio della sua pandemia ha fatto valere l’estrema durezza del suo regime a contrasto del contagio. Già da febbraio del 2020 aveva sospeso tutti i collegamenti da e verso la Cina, e imposto un isolamento di 40 giorni a chi arrivava dall’estero o ai contatti. Il suo sistema sanitario è troppo scarso per gestire un’epidemia del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelha deciso ufficialmente che non parteciperà alledi Tokyo, a causa dellain corso. Non accadeva daiggi ai Giochi del 1984 a Los Angeles del 1988 a Seul. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato Olimpicono, e annunciata ieri. Una scelta che molti quotidiani, anche europei, definiscono sensata. Ladelfin dall’inizio della suaha fatto valere l’estrema durezza del suo regime a contrasto del contagio. Già da febbraio del 2020 aveva sospeso tutti i collegamenti da e verso la Cina, e imposto un isolamento di 40 giorni a chi arrivava dall’estero o ai contatti. Il suo sistema sanitario è troppo scarso per gestire un’epidemia del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: la Corea del Nord non parteciperà, per paura del Covid. Sfumano le speranze diplomatiche sudcoreane - fattoquotidiano : Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” - Corriere : Tokyo 2020: «rischio Covid», la Corea del Nord non parteciperà - MRB_it : ? #Tokyo2021 La Corea del Nord non parteciperà per paura del Covid #MondoRossoBlù #MRB - sportli26181512 : Olimpiadi Tokyo, Corea del Nord rinuncia per 'rischio Covid': La Corea del Nord non prenderà parte alle Olimpiadi d… -