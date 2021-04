Juventus, tornerà Allegri? La reazione di Ronaldo (Di martedì 6 aprile 2021) Juventus-Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro in panchina di Andrea Pirlo, e intanto dalla Spagna fanno sapere che Cristiano Ronaldo gradirebbe il ritorno di Allegri. Poco più di un mese fa Juventus-Napoli mise gli azzurri in una situazione di grande difficoltà, decretando definitivamente il periodo di crisi che avrebbero poi attraversato tra infortunati, contagiati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 aprile 2021)-Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro in panchina di Andrea Pirlo, e intanto dalla Spagna fanno sapere che Cristianogradirebbe il ritorno di. Poco più di un mese fa-Napoli mise gli azzurri in una situazione di grande difficoltà, decretando definitivamente il periodo di crisi che avrebbero poi attraversato tra infortunati, contagiati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tornerà Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: tornano Dybala e McKennie ... ecco che le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono due dilemmi su portiere e mediano: ... In attacco tornerà titolare da trequartista Zielinski, con Lozano a destra e Insigne a sinistra come ...

Un Diavolo all'attacco: Ibra più un'altra stella Chiusa la questione Ibra, si tornerà alla carica con Raiola per il rinnovo di Donnarumma: tra la ... Perché il rischio di perdere a zero Donnarumma e Calhanoglu è concreto: e la Juventus vigila la ...

