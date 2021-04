Juventus-Napoli | arbitra Mariani Al Var Di Paolo

Advertising

forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - tancredipalmeri : Immagina se si fosse costretti a rinviare di nuovo Juventus-Napoli... - Fantacalcio : Juventus-Napoli, le parole del direttore dell'Asl di Torino - juve_magazine : SERIE A - Recuperi, Juventus-Napoli, arbitra Mariani di Aprilia, Inter-Sassuolo ad Irrati -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

... l'ultimo positivo è Federico Bernardeschi, come confermato oggi dalla: '... L'ex Fiorentin a salterà sicuramente le sfide contro, in programma domani, e Genoa , in calendario ...I calciatori dellache hanno contratto il virus da inizio pandemia sono: Daniele Rugani (... Stop forzato ? Bernardeschi salterà dunque certamente la gara coldi mercoledì, e quelle a ...Juventus-Napoli in programma mercoledì 7 aprile alle 18,45, sarà decisiva per il futuro dei bianconeri (intanto Dybala, McKennie e Arthur sono tornati ad allenarsi in gruppo), ma rischia di esserlo ...Si tratta di Federico Bernardeschi che dunque non sarà a disposizione di Pirlo nel recupero di campionato contro il Napoli in programma mercoledì alle 18:45. Questo il comunicato del club: "Juventus ...