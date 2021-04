Almanacco del 06-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)del giorno ed è martedì 6 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro da Verona martire Il nome Pietro viene dalla vino Petrus tratto salvato dal greco petrocco significato di pietra nel termine Petra comune entrambe le lingue l’origine del nome si legga il culto di San Pietro e così venne chiamato dallo stesso Gesù dice il proverbio comunale in pietra dura tanto batte che la fora Eh aspetta eh acqua Mola in pietra dura tanto batte che la forza Vabbè sono nati oggi Raffaello Sanzio Giambattista rosso Eugenio Scalfari e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nervi oggi è che annonato hanno passeggiato hanno fatto di tutto vediamo un po’ se Roger ci porti Come si dice i nati di oggi sì ce l’abbiamo Rossella Ilaria Maria Antonietta Tantissimi auguri più rapidi Maria Orlando Elisa e Nicoletta ci hanno raggiunto velocissimamente sono ...