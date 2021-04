Mercato Sampdoria | occhi sulla Serie B e all’estero

(Di lunedì 5 aprile 2021) I dirigenti blucerchiati sono alla ricerca di rinforzi per la stagione successiva. Ilha i fari puntatiB e anche per l’estero. In ottica uscita invece potrebbero salutare Damsgaard., quale è la situazione? Per quanto riguarda laB sono due i nomi che il club genovese sta monitorando. Stiamo parlando di Fabiano Parisi e Nedim Bajrami, rispettivamente difensore e trequartista. La loro stagione è stata decisamente ottima, in linea con il rendimento dell’Empoli C’è da registrare anche un interessamento per Semper, estremo difensore del Chievo Verona. Anche qui la concorrenza è tanta. Altro nome è anche quello di Emanuele Valeri, classe 98? della Cremonese. Il giocatore potrebbe essere il sostituto di Vasco ...

Il pareggio contro laha certificato le difficoltà della squadra di Stefano Pioli in un ... esigenza fondamentale per portare in cassa quei milioni indispensabili per dare vita ad un......Mikkel Damsgaard nel match pareggiato ieri dalla suacontro il Milan a San Siro ha fatto aumentare l'apprezzamento da parte dei club che seguono con particolare attenzione in chiave...vedi letture. Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Radio Rai 1, iniziando dall'ultimo incontro di campionato col Milan: "Una bella partita, gagliarda. (TUTTO mercato WEB) Giocando ...In casa Milan c’è da smaltire la delusione a seguito del pareggio casalingo contro la Sampdoria. 1-1 il risultato finale ... avanti e una qualificazione in Champions da conquistare. Sul mercato si ...