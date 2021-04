Lesione muscolare per El Shaarawy: stop di almeno 15 giorni (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuova tegola per la Roma in vista della partita di giovedì ad Amsterdam contro l'Ajax. Oltre a Karsdorp squalificato e agli infortunati Kumbulla, Smalling (anche oggi a parte) e Mkhitaryan, la Roma, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuova tegola per la Roma in vista della partita di giovedì ad Amsterdam contro l'Ajax. Oltre a Karsdorp squalificato e agli infortunati Kumbulla, Smalling (anche oggi a parte) e Mkhitaryan, la Roma, ...

