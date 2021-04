Covid in Nazionale | dopo Bonucci e Verratti anche Grifo è positivo | è già in isolamento

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapi… - repubblica : ?? Cluster Covid in Nazionale, 7 gli azzurri contagiati, positivi anche Florenzi e Grifo - TuttoMercatoWeb : Cluster Italia: dopo Bonucci e Verratti, anche Florenzi positivo al Covid di rientro dalla Nazionale - paolodrosio : RT @napolista: Torino, positivo Sirigu: il cluster della Nazionale si allarga a undici Il club ha comunicato sui propri canali ufficiali di… - Toro_News : ?? | NEWS Il nuovo positivo nel #Torino è #Sirigu, appena rientrato dalla Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nazionale

... 'Vincenzo Grifo, al rientro dallaitaliana, è risultato positivo al tampone ma con bassa ...non ha preso parte alla trasferta contro la Lituania proprio per via della restrizioni anti...... in un periodo ancora segnato dall'emergenza legata al- 19. Ai tornei, logicamente, non ha ... NewsUnder 16 Femminile NewsUnder 17 MaschileGrifo è positivo al Covid: lo ha annunciato il Friburgo, il club tedesco dove gioca. Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi, anche Vincenzo Grifo è risultato positivo ...Continua ad aumentare il numero dei giocatori della nazionale azzurra di calcio contagiati dal Covid 19. Il cluster si allarga: anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al virus ...