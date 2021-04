Traffico Roma del 04-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati all’ascolto e buona Pasqua circolazione irregolare scorrevole sulla rete viaria della capitale anche in virtù delle restrizioni adottate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso fino a domani Pasquetta tutela accensione rossa così come il resto d’Italia tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti e spostamenti solo per validi motivi certificati all’Euro in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica le monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo quindi le dovute attenzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico Oggi e domani sono in terra rete Atac e ...