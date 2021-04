Advertising

pasqualinipatri : Lazio-Spezia, Tare: “Non ci saranno difficoltà per il rinnovo di Inzaghi” - junews24com : Rinnovo Inzaghi, Tare: «Non ci saranno difficoltà, è la nostra prima scelta» - - sportface2016 : #LazioSpezia Il direttore sportivo Igli #Tare ha fatto il punto sul rinnovo di #Inzaghi - sportli26181512 : Tare apre al rinnovo di Inzaghi: 'Il mister sa che lui è la prima scelta della Lazio': Igli Tare, ds della Lazio, p… - sportli26181512 : Tare e il rinnovo di Inzaghi: 'Avanti con lui': Il ds della Lazio ha parlato prima del match con lo Spezia sulla qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tare rinnovo

ROMA - Ildi Simone Inzaghi è vicino. Arrivano altre conferme dopo le parole di Simone Inzaghi. Prima del match dell'Olimpico tra Lazio e Spal, il ds Igliai microfoni di Dazn ha parlato: " Non ha ...Iglisceglie Simone Inzaghi: ecco le parole del direttore sportivo della Lazio in merito aldel tecnico ..."Il mister sa che la prima scelta della Lazio è lui. Il nostro è un rapporto di fiducia e non penso ci saranno difficoltà per la sua permanenza alla Lazio". Così a Dazn il ds della Lazio Igli Tare a ...Igli Tare sceglie Simone Inzaghi: ecco le parole del direttore sportivo della Lazio in merito al rinnovo del tecnico biancoceleste Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai ...