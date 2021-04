"Scordatevi un'estate col bomba libera tutti" (Di sabato 3 aprile 2021) Vi aspettate un'estate da bomba liberi tutti, ancor più delle follie discotecare dell'anno scorso? Scordatevela. Ve lo dice l'esperto: anche i pochi vaccinati, infatti, possono trasmettere il virus. E ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 aprile 2021) Vi aspettate un'daliberi, ancor più delle follie discotecare dell'anno scorso? Scordatevela. Ve lo dice l'esperto: anche i pochi vaccinati, infatti, possono trasmettere il virus. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Scordatevi estate "Scordatevi un'estate col bomba libera tutti" Cosa vivremo dunque, e come, nella prossima estate? Sarà bomba libera tutti come un anno fa? "Certamente no " avverte il professor Maggi " . Le aperture indiscriminate come lo scorso anno possiamo ...

