Piazza della Concordia, operai ristrutturano solarium (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno lavorato anche durante il Sabato Santo gli operai a cui è stato affidato il recupero delle strutture del solarium ex Concord. Una squadra sta provvedendo a sistemare le strutture seriamente danneggiate dalle ultime mareggiate (foto a lato), a montare dei nuovi dehors in legno sulla grande piattaforma ed a ripulire un'area restata chiusa per tutto l'inverno. Tanto che fu scelta da un ragazzo per il compimento del gesto estremo. La struttura è comunale, la gestione è concessa in affidamento. Si sono svolte, prevalentemente, attività di bar. La storia degli ultimi anni conferma che l'intera struttura – se non adeguatamente e massicciamente protetta da barriere marine – è esposta tutte le numerose mareggiate che si abbattono su Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

