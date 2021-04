Pagelle Benevento Parma | carisma Glik | mattatore Man – VOTI

(Di sabato 3 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Man FLOP: Hetemaj(3-5-2): Montipò 6.5; Tuia 5,7, Barba 6; Depaoli 6 (88? Letizia ng), Hetemaj 5, Schiattarella 6.5, Ionita 7, Improta 6; Gaich 6 (80? Di Serio ng), Lapadula 5 (64? Caprari 6.5).(4-3-3): Sepe 6; Laurini 5.5 (46? Busi 6), Osorio 5.5, Bani 6, Gagliolo 5.5; Kucka 6 (78? Cornelius ng), Brugman 5.5 (46? Kurtic 7), Hernani 5 (85? Conti ng); Man 7, Pellè 5, Gervinho 5 (78? Mihaila ng). Leggi su Calcionews24.com

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:...Peccato che sprechi l'occasione che avrebbe dato il raddoppio al(64' Caprari 6 : entra con buon piglio, ma in un momento della gara poco favorevole alle sue caratteristiche) Gaich 6,5 : ...