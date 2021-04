L’Inter passa a Bologna con Lukaku: ora è a più 8 sul Milan (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara si sfidano Bologna e Inter nella gara che chiude la 29a giornata di Serie A. Il match parte con una fase di studio, la prima occasione è dei rossoblù al 9? con un pallone messo in mezzo da Soriano che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare una deviazione decisiva. Al quarto d’ora Eriksen su calcio di punizione mette paura a Ravaglia, la palla esce sul fondo di pochissimo. Ma al 30? L’Inter passa col solito Lukaku, il numero 9 colpisce di testa sul traversone di Bastoni proveniente dalla sinistra, Ravaglia si oppone in qualche modo ma nulla può sulla respinta. Con quella di stasera l’attaccante belga tocca quota 20 reti in stagione. Tegola per Mihajlovic subito dopo la doccia fredda del gol nerazzurro, Tomiyasu è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto De Silvestri. Nel finale di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara si sfidanoe Inter nella gara che chiude la 29a giornata di Serie A. Il match parte con una fase di studio, la prima occasione è dei rossoblù al 9? con un pallone messo in mezzo da Soriano che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare una deviazione decisiva. Al quarto d’ora Eriksen su calcio di punizione mette paura a Ravaglia, la palla esce sul fondo di pochissimo. Ma al 30?col solito, il numero 9 colpisce di testa sul traversone di Bastoni proveniente dalla sinistra, Ravaglia si oppone in qualche modo ma nulla può sulla respinta. Con quella di stasera l’attaccante belga tocca quota 20 reti in stagione. Tegola per Mihajlovic subito dopo la doccia fredda del gol nerazzurro, Tomiyasu è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto De Silvestri. Nel finale di ...

