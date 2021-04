Covid Calabria, oggi 448 contagi e 2 morti: bollettino 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 448 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi 3 aprile. Registrati inoltre 2 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 638.174 soggetti per un totale di 679.005 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 48.393 (+448 rispetto a ieri), quelle negative 589.781. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, si registrano +2 terapie intensive, +191 guariti/dimessi e 2 vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 448 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi. Registrati inoltre 2. Nella Regione adsono stati sottoposti a test 638.174 soggetti per un totale di 679.005 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 48.393 (+448 rispetto a ieri), quelle negative 589.781. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, si registrano +2 terapie intensive, +191 guariti/dimessi e 2 vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

citynowit : La lettera di un cittadino, stremato dopo un pomeriggio vissuto al Tiberio Evoli di Melito - GiaPettinelli : Covid:in Calabria 448 nuovi casi e 2 decessi, 14 ricoveri - Calabria - - AnsaCalabria : Covid:in Calabria 448 nuovi casi e 2 decessi, 14 ricoveri. Sale pressione su reparti, due ingressi in terapia inten… - CN24_tv : Covid in Calabria, contagi non calano (+448), due i decessi ??LEGGI???? - ivl24_it : Emergenza Covid-19, il bollettino odierno della Regione Calabria -