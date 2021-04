Benevento-Parma 2-2 | Man salva i ducali

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021)2-2. Termina in parità lo scontro salvezza che sì è giocato questo pomeriggio al Vigorito. Un risultato che accontenta di più i sanniti, che compiono un piccolonpasso verso la salvezza, rispetto agli emiliani che dovevano vincere per coltivare ancora qualche speranza. Apre le marcature nel primo tempo Glick, poi nella ripresa pareggia Kurtic, al quale risponde nuovamente Ionita e infine ci pensa Man a ristabilire le distanze. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Inzaghi conferma il 3-5-2 con Montipo’ tra i pali, in difesa, Tuia a destra, Barba a sinistra, Tuia al centro e Barba a sinistra. A centrocampo, agiscono Hatemaj, Schiattarella e Ionita, con De Paoli e Improta sulle fasce. In avanti, Gaich e Lapadula Stesso modulo anche per D’Aversa che, però, apportadiverse novità nella formazione per via di inforuni e squalifiche. ...